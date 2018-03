Via Crucis vivente negli scavi di Velia, il 25 marzo

L'incantevole scenario del Parco Archeologico di Velia, ad Ascea, ospiterà la Via Crucis Vivente, in programma domenica 25 marzo, Domenica delle Palme, dalle ore 17.30. Il sito archeologico farà da sfondo alla rappresentazione della Passione di Cristo, in un clima di fede e raccoglimento, di grande suggestione. L'evento è organizzato dall'associazione Insieme per Velia.