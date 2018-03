Via Crucis vivente a Brignano, il 24 e 25 marzo

Tutto pronto a Brignano per la celebrazione della Via Crucis Vivente. Si tratta di un appuntamento molto atteso in città, alla stregua della Via Crucis che si svolge nel centro storico. Organizzato dalla Parrocchia Sant'Eustachio Martire, guidata dal sacerdote Don Rosario Petrone, l'evento coinvolge diverse etnie e si svolge in due giorni. Si comincia, infatti, sabato 24 marzo alle ore 20.30 e Domenica delle Palme, alla stessa ora, è in programma la replica.