"Via Crucis Vivente" a Casal Velino

Venerdì Santo 30 e sabato Santo 31 Marzo, appuntamento a Casal Velino capoluogo con la Via Crucis Vivente: la rappresentazione storico-religiosa della Passione di Cristo, con costumi d’epoca, che ogni anno, nel periodo pasquale, trasforma piazze e vie del borgo cilentano in atmosfere di indiscussa suggestione evocativa e meditativa.

La manifestazione, che vanta ormai una tradizione decennale, risalente agli anni Sessanta del Novecento, presenta anche quest’anno un’importante novità: la partecipazione, in qualità di figuranti, degli immigrati del centro di prima accoglienza “Elios” di Ascea.

Precisamente, saranno una decina i ragazzi di colore – di nazionalità africana e religione cristiana – che, seguiti dalla Sociologa del centro dott.ssa Enza Macchia, hanno scelto di collaborare alla riuscita della Via Crucis, dimostrando come l’integrazione sociale e culturale sia possibile e auspicabile anche in una piccola comunità come quella casalvelinese.

Ma non finisce qui. A Casal Velino la rappresentazione della Passione di Cristo non è soltanto multietnica e multirazziale, ma solidale e attenta alle fasce più deboli. Quest’anno, infatti, la manifestazione vedrà la partecipazione dei ragazzi diversamente abili dell’associazione “Stella Polare Onlus” di Santa Marinella, in provincia di Roma, a conferma dell’importanza del valore dell’uguaglianza e dell’espressione della propria soggettività. Vi aspettiamo numerosi come sempre. x info 3334528115.