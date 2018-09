A Sarno ritorna la via del gusto: musica, visite guidate e gastronomia

A Sarno ritorna la via del gusto con musica, visite guidate e gastronomia. Venerdì 7 settembre, in programma anche il primo incontro della rassegna Settembre Libri. Sarà presentato il nuovo romanzo di Gianni Scudieri “Una disperata ricerca” - Pironti editore anno 2017. Appuntamento in piazza Municipio.

Il programma

Con la collaborazione di Radio Base di Angri sarà possibile ascoltare le più belle canzoni che hanno fatto la "Storia del rock". La notte delle Cover in Via del Gusto ospiterà L’Invidia, dalle ore 21 in via De’ Liguori. Alla voce/chitarra Vittorio Mascolo, alla chitarra solista Lorenzo Fiume e alle percussioni Giovanni Caiazza. In via del gusto (lato via Fabricatore) una serata di musica con i “Ferry-boat Pino Daniele Tribute Band. Ecco la formazione: Alfonso Manzi voce e chitarra, Antonello Dell’isola tastiera, Gaetano Vergati sassofono tenore e soprano, Carlo Ferrigno basso elettrico, Marco Apicella batteria.