"In viaggio verso Sanremo": torna il concorso canoro che culminerà sul palco di Casa Sanremo

Anche quest'anno torna In viaggio verso Sanremo, il concorso canoro, promosso dall’Associazione Cicas Turismo di Sapri ed ideato da Matteo Martino in collaborazione con Gruppo Eventi, che culminerà sul palco di Casa Sanremo al Palafiori giovedì 8 febbraio. La manifestazione consiste in una grande opportunità di visibilità per i gruppi musicali o cantanti solisti che sognano un futuro nel mondo della musica. L'evento, giunto alla sua terza edizione, è cresciuto nel corso degli anni e vede partner di rilievo quali la della Saar Records, etichetta di spicco nel panorama della musica italiana e internazionale la fondazione Meeting del Mare, presieduta da Don Gianni Citro, patron dell’omonima kermesse che si svolge a Marina di Camerota in estate e la Musicart Management di Carlo Gallo, inoltre produttore esecutivo del Battiti Live. Il vincitore della manifestazione avrà infatti, inoltre, la possibilità di aprire la serata con l’ospite più importante del Meeting del Mare 2018 e una tappa del Summer Show 2018 organizzato dalla Musicart Management.

Il concorso

Per iscriversi gratuitamente basta andare su italydigitalmusic.com e caricare il modulodi iscrizione. I video dovranno essere consegnati entro le 18.00 dell'8 gennaio. La particolarità del concorso è, come sempre, il metodo di selezione dei finalisti. I video dei cantanti, solisti o gruppi, saranno sottoposti alla giuria di qualità che ne sceglierà inizialmente 12, i quali saranno poi proiettati sulle tv interne dei pullman a lunga percorrenza del main sponsor Autolinee Curcio con i passeggeri che saranno chiamati a votare per scegliere 4 dei 6 finalisti, da qui il nome In Viaggio verso Sanremo. Gli altri 2 finalisti saranno invece selezionati mediante una giuria social. In totale saranno 6 gli artisti che si sfideranno nella finalissima dell’8 febbraio.

La giuria di qualità

La giuria di qualità del concorso, presieduta dal produttore discografico Roby Matano per Saar Records, è formata da Vincenzo Russolillo presidente Gruppo Eventi, Don Gianni Citro per Meeting del Mare, Boris Guertler per Saar Records, Giovanni Poggio per It’s Right, Francesco Paracchini per L’Isola che non c’era, lo storico maestro Vince Tempera, Dario Cantelmo (coordinatore del concorso) per Saar Records, Tonino Valletta per TVA Studio, Franco Affilastro per circuito Missione Radio, Francesco Lombardi per SapriLive, Matteo Martino per Cicas Turismo, Carlo Gallo per Musicart Managenement e il noto cantautore Nello Vivacqua.

I premi

I premi in palio per i finalisti sono tanti, oltre alla possibilità di aprire due dei più importanti concerti del panorama musicale del Sud Italia, IDM distribuirà digitalmente i primi tre classificati, la Saar Records produrrà 200 CD per il primo classificato curando anche la promozione in radio e It’s Right si occuperà invece della promozione radio su circuito air play. Official partner dell’iniziativa sarà la ditta Curcio Viaggi, che viaggerà fisicamente con tutti i protagonisti fin dalle prime tappe del concorso per poi arrivare ovviamente nella città dei fiori a febbraio.