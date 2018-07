Victoria Cabello e Saturnino, a Giffoni una Masterclass con dj set

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La conduttrice televisiva e dj Victoria Cabello e il bassista Saturnino saranno i protagonisti di una speciale Masterclass che il 20 luglio arricchirà il parterre di ospiti del Giffoni Film Festival. L’incontro con oltre 250 giovani del più importante evento per bambini, ragazzi e adolescenti del mondo avrà un titolo emblematico, che richiama al film cult di Cameron Crowe: “Almost famous”.

Il sottotitolo spiega il motivo del curioso connubio: come la musica ti cambia la vita. Proprio la musica, infatti, ha segnato in modo deciso il percorso dei due protagonisti: Victoria (a Giffoni in una delle sue prime uscite live dopo una lunga assenza) deve ai programmi musicali i suoi primi grandi successi televisivi, ha attraversato anche l’esperienza di giurata di X Factor e ha portato avanti negli anni la sua passione da dj. Saturnino, il più noto bassista italiano, ha da poco chiuso un tour da record al fianco di Jovanotti. La Cabello e Saturnino, dopo la Masterclass pomeridiana, daranno vita in serata a un dj set molto coinvolgente e assolutamente inedito.