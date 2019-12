Cibo e spettacoli per le vie del borgo: è tutto pronto a Castel San Giorgio

Tutto pronto per la seconda edizione della manifestazione “Per le vie del Borgo", la kermesse che si svolgerà a Castelluccio di Castel San Giorgio. L’Associazione Fratellanza SS Annunziata e l’Associazione Amici di Villa Calvanese, organizzano il 7 e 8 dicembre la seconda edizione della manifestazione enogastronomica.

Il programma



Tra vicoli e portoni, appunto “per le vie del Borgo”, artigianato, mercatini, street food, tammorra, artisti di strada, vino e birra artigianale saranno protagonisti per aprire le porte al magico periodo del Natale. Spazio anche allo shopping natalizio: si potranno acquistare tantissimi e particolari prodotti per originali regali natalizi. E per i più piccoli non mancheranno trampolieri, mangiafuoco, lettura di favole e bolle di sapone per accompagnare anche loro nel magico mondo del Natale. Info ai numeri telefonici 3408986324 e 3401436958.