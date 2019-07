"Vietri: la fantastica storia di Marcina": presentazione del racconto fantasy e l'anteprima del musical

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Mare, amore e fantasia: sono i tre ingredienti che, miscelati e narrati nel racconto e nel musical “Vietri la fantastica Storia di Marcina”, sono pronti a riempire ad affascinare lettori e spettatori, in occasione della presentazione ufficiale in programma venerdì 19 luglio alle ore 19 presso la terrazza Oversea del ristorante U’Chevalier di Vietri sul Mare. Circondati dal mare ed immersi nella musica, gli spettatori verranno accompagnati nell’esplosione di fantasia creativa, al centro del libro di Tonino Giordano che racconta e inventa leggende e miti su alcuni dei posti e dei simboli più noti del centro che apre le porte della Costiera amalfitana. L’incontro sarà anche occasione per ascoltare in anteprima alcuni dei brani inediti composti da Susanna e Rossella Giordano per l’omonimo musical che andrà in scena il 10 agosto presso l’Anfiteatro della Villa Comunale di Vietri sul Mare. Realizzato da VocAzioni Creative, il musical si avvale di un cast di 15 artisti e dara’ vita e respiro ad un viaggio “fantastico” .

La storia di Marcina, antico nome del piccolo borgo della Costiera Amalfitana (Marina di Vietri sul Mare), prende spunto dal mito e dal folklore delle storie tramandate dagli anziani che si perdono nella notte dei tempi che si fondono con la fantasia e le appassionate intuizioni dell'autore che, percorrendo quei luoghi ogni giorno, ne sogna e ne definisce i contorni dando vita ad una variopinta e mediterranea fiaba moderna in cui convivono pirati e pescatori, streghe, divinità mitologiche e simpatici mostri marini, pastori, maestri d'ascia, tutti immortalati con coloratissime illustrazioni classiche dello stile vietrese, realizzate in collaborazione con Clotilde Imparato.

La presentazione è anche il secondo appuntamento dell’iniziativa “Approdi d’Autore”, sostenuta da Graus edizioni e promossa dalla Pro Loco di Vietri sul Mare, che da tre anni si svolge su tutti gli stabilimenti balneari di Marina di Vietri per promuovere la lettura anche sotto l'ombrellone.

In occasione della presentazione il libro sarà regalato. In prossime iniziative acquistandolo al costo di 10 euro a copia di potrà contribuire a sostenere le attività dell’Associazione “Antonella Nicolao”.

Alla presentazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare e grazie al contributo della FlessoFab di Montemiletto, parteciperanno l’autore Tonino Giordano, il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, l’assessore al Turismo, alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Vietri sul Mare, Antonello Capozzolo, Franco Fabbricatore della FlessoFlab, Cosmo Di Mauro, presidente della Pro Loco di Vietri sul Mare.

Presente anche parte del cast del musical che presenterà alcuni dei brani.

La storia

Marcina è una ragazza che prende vita da una polena, originariamente appartenuta alla terribile goletta del pirata Tempesta, salvata dal mare e restaurata con amore dal suo originario creatore, il maestro d'ascia "Mastu Peppe" . Nettuno, dio nel mare, se ne innamora ma non potendo concretizzare il suo amore per una creatura che non fa parte del regno marino, la fa rinchiudere in una torre nei pressi di Salerno. Marcina, su quella piccola spiaggia, incontra due fratelli pastori discesi dai monti per lavare le pecore. I due, identici per aspetto ma dalla diversa e opposta personalità, si fingono, alternandosi nel corteggiamento, una sola persona, della quale Marcina si innamora. Quando decidono di confessarle la verità, chiedendole di scegliere uno tra loro, Nettuno li sorprende e, accecato di gelosia, li trasforma in due faraglioni. Infine, Marcina supplica Nettuno di farli ritornare in vita proponendo uno scambio. Lei stessa sarà trasformata in una montagna così le sue fondamenta potranno abbracciare gli abissi del mare per l'eternità. Il profilo di Marcina è tutt'oggi visibile dal mare così come lo sono i due scogli , calchi dei due fratelli salvati, che sono poi diventati il simbolo del piccolo borgo. Il lieto fine vede tutto il popolo in festa e trionfante, ma il vero trionfatore è l'amore, quello universale che Marcina, la Terra, prova per tutti i suoi figli fino a scegliere il suo sacrificio per il bene comune, rivelandosi come sinonimo di meraviglia e bellezza, quella delle sue curve lussureggianti che percorrono tutta la costa e diventano così leggenda.

IL CAST

Susanna Giordano (Marcina )

Angelo Sepe (Nettuno)

Lello Muollo (Granchio)

Alessandra Venturini (Strige)

Bruno Barone (Pirata Tempesta)

Francesco Rivieccio (Fratello Cafone)

Gigi Longobardi (Mastù Peppe)

Flavio Massimo (Fratello Gentile)

Vincenzo D'amora (Pescatore)

Angelo Perotta (Amici, Popolo del mare)

Melania Pellino (Amici, Popolo del mare)

Maria Iuzzino (Popolo del Mare)



Musiche eseguite dal vivo da:

Rossella Giordano : Pianoforte

Pasquale Termini Violoncello/basso

Mimmo Giordano Violino

Dario Mennella Percussioni



Regia : Gabriele Saurio



Musiche scritte e dirette : Rossella e Susanna Giordano

Scenografia : Lab7 D'amora

Costumi : Studio 7