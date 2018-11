Aria di magia al Parco dell'Irno con il Santa Claus Village, tra elfi e sorprese

Verrà presentato domani, giovedì 22 novembre, alle ore 11, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, il Santa Claus Village Salerno, il villaggio di Babbo Natale che sarà allestito nel periodo natalizio presso il Parco dell'Irno.

Le novità

Quest’anno Babbo Natale con gli elfi e fidati aiutanti si è trasferito nel cuore di Salerno in un villaggio incantato pieno di luci, giochi, balocchi e tanta allegria. Un’atmosfera unica ricca di attrazioni, luminarie, colori, profumi e delizie natalizie aspetta grandi e piccini. Non mancheranno attività dedicate ai bambini - letterine di Natale, teatrini, laboratori natalizi, animazione e giostre - ma anche i più grandi potranno divertirsi sulla pista di pattinaggio, scattandosi selfie nel globo illuminato della Lapponia, curiosando tra i caratteristici mercatini di Natale e degustando le prelibatezze gastronomiche per trascorrere una magica giornata in compagnia di Babbo Natale. Tanta curiosità.