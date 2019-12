L'attesa è finita: apre al pubblico il Santa Claus Village di Salerno

Il luna park con giostre, mercatino di street food, la pista di ghiaccio, spettacoli ed eventi musicali, artisti e tanto divertimento nel magico mondo di Babbo Natale. E' tutto pronto per l'inaugurazione del Santa Claus Village di Salerno. Dopo i problemi tecnici che avevano spinto a rimandare l'apertura, sulla pagina facebook che riconduce all'evento gli organizzatori hanno annunciato l'apertura al pubblico del villaggio ubicato nel Parco dell'Irno.

Le attrazioni

Spettacoli musicali, parate, giocolieri, mascotte e fuochi di artificio: si inaugura domani, sabato 7 dicembre, il Santa Claus Village Salerno nel Parco dell'Irno. Un'atmosfera magica, riscaldata dalle luci natalizie, si prepara a far vivere momenti di svago ed intrattenimento a grandi e piccini.

Info utili

Orari da lunedì a giovedì dalle 16 alle 21, da venerdì a domenica dalle ore 9.30 alle 23.

Prezzi delle attrazioni

Combo Babbo Natale opzione 1, 6 euro: include ingressi alla casa di Babbo Natale per 1 bambino fino a 10 anni più 1 genitore. Combo Babbo Natale opzione 2: 8 euro, include ingressi alla casa di Babbo Natale per 1 bambino fino a 10 anni più 2 genitori. Combo Babbo Natale opzione 3: 10 euro, include ingressi alla casa di Babbo Natale per 2 bambini fino a 10 anni più 2 genitori, combo albero 16 euro con ingresso alla casa di Babbo Natale per 1 bambino fino a 10 anni e 1 genitore, più 1 giro sulle giostre nell’area gialla (solo bambino), pista di pattinaggio per 15 minuti (solo un bambino), 1 Virtual Experience 3D (solo bambino). Combo Christmas €20,00. Ingresso alla casa di Babbo Natale per n.1 bambino fino a 10 anni e n.1 genitore; giri illimitati sulle giostre nell’area gialla (solo bambino); pista di pattinaggio 15 minuti (solo bambino). 1 Virtual Experience 3D (solo bambino). Combo stella (pacchetto per n.2 adulti) 19 euro: casa di Babbo Natale più pista di pattinaggio (20 minuti), combo renna (pacchetto per n.2 adulti) 25 euro, casa di Babbo Natale più Pista di Pattinaggio (20 minuti), più Virtual Experience 3D. Combo pupazzo di neve 7 euro, pista di pattinaggio (30 minuti), combo palla di neve 5 euro, giro extra 30 minuti, combo slitta 5 euro, 3 giri giostre area gialla, combo elfo 3 euro, 1 giro giostre, combo pan di zenzero 5 euro. I bambini da 0 a 2 anni sono gratuiti. Nei Combo Babbo Natale aggiunta di un bambino extra 3 euro. Nei Combo Albero aggiunta di un genitore 3 euro. I cagnolini sono ammessi. Riduzioni del 30% per scuole, diversamente abili, Forze dell’Ordine & Forze Armate, Associazioni, Cral. 15% Card Luci d’Artista.