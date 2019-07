Villammare, il 20 luglio parte il "Viaggio nel capitale del Cilento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Villammare (SA), 19 luglio 2019 - Dopo il successo di pubblico della manifestazione Cilento Capitale a Roma lo scorso maggio, giunta alla sua quarta edizione, comincia un percorso tutto cilentano per valorizzare il Capitale del Cilento. Si parte sabato 20 luglio dalle ore 19.30 sul lungomare di Villammare con produttori, artigiani e banchetti informativi, per far conoscere il Cilento in tutte le sue bellezze. Nella serata saranno presenti produttori, dai quali si potrà degustare ed acquistare i prodotti, artigiani orafi e impagliatori di cesti, oltre agli artigiani del golfo di Policastro. Ampio spazio alla cultura con due presentazioni di libri, il primo del giovane scrittore Cilentano Donato D’Aiuto che presenterà, insieme al presidente dell’associazione Cilento Capitale Antonio D’Agosto, il suo secondo libro “la mia ragazza e single”, a seguire la presentazione del libro edito dalle Edizioni dell’Ippogrifo “la genovese per la cipolla di Vatolla” con Maura Ciociano ed Emilia Volpe. La serata è patrocinata dal Comune di Vibonati in collaborazione con gli artigiani del golfo e dei commercianti di Villammare. Questo appuntamento è il primo di un progetto molto più ampio sia per il territorio cilentano che per il comune di Vibonati, vera perla del Cilento. Un appuntamento che segue la visita della presidente del primo municipio di Roma Sabrina Alfonsi, con la quale l’associazione Cilento Capitale sta collaborando per la realizzazione di molti progetti che interesseranno il primo municipio di Roma, La Regione Lazio e volti alla valorizzazione del Cilento.