Tour dei Villaperbene in provincia di Salerno: ecco le date

Un’occasione, anzi due per ridere di gusto. Uno show-commedia lo spettacolo targato Villaperbene, prodotto dalla Gv Eventi con la regia di Gigi & Ross, torna a teatro nel periodo delle feste di Natale. Il collettivo salernitano andrà in scena venerdì 27 dicembre alle 21 al Teatro Giuffrè di Battipaglia e domenica 29 alle 19 al Teatro Diana di Nocera Inferiore. Uno spettacolo dal sapore speciale, in cui comicità e commedia si fondono alla perfezione, ma soprattutto una messa in scena made in Salerno con un cameo alla regia “stupido come loro” che sa di Napoli.

Sinossi

Eccentrici, scanzonati, sognatori, irriverenti e grandi consumatori di pasta e patate. I tre non più giovani amici, cosi come è nella realtà, dividono il palco e condividono il tetto, alle prese con la loro vita, il loro lavoro e soprattutto il loro impresario che li minaccia di sfrattarli dall’appartamento che lui stesso gli ha prestato qualora i tre non riuscissero a portare in scena il nuovo show pattuito per la settimana successiva. Battute da provare, monologhi da affinare e personaggi da correggere catapulteranno il pubblico in un vero e proprio “making of della risata” ma tra vicini molesti, imprevisti di percorso e le incessanti visite dei corrieri Amazon, portare in scena il nuovo show non si dimostrerà per niente facile. "Cosa ci ha spinto ad accettare un compito tanto gravoso? – raccontano i registi Gigi e Ross – essere stati definiti dai nostri colleghi “stupidi quanto loro”. E in effetti è così. Siamo stupidi allo stesso modo, pur essendo in inferiorità numerica! Abbiamo accettato senza esitare. Le motivazioni erano più che valide, così come molto più che valido è il talento e la forza che i tre portano in scena". Il duo spiega così Cohomedy Show: "Uno spaccato di vita di tre ragazzi, un giorno qualunque, in un appartamento qualunque. Ragazzi pieni di ansie, preoccupazioni, che potrebbero essere i nostri vicini, i nostri fratelli, o il nostro specchio, che, attraverso monologhi e caratterizzazioni, ci riflette in modo estremamente reale, quindi estremante divertente. Durante la lavorazione abbiamo riso e riflettuto tanto, “mescolando” le nostre esperienze. Avendo tre assi a disposizione ci siamo divertiti a cambiare un po’ le loro validissime carte in tavola. Andrea, Chicco e Francesco sono “stravolgenti”.

La scheda



I Villaperbene sono collettivo comico salernitano nato nel 2012 composto da Chicco Paglionico, Francesco D'Antonio ed Andrea Monetti. Nel 2014, dopo i successi tv, il trio sposta il proprio focus sulla rete ed attraverso video, parodie e collaborazioni in pochi mesi conquista il web. All'inizio del 2018 sono più di 200mila gli utenti connessi e registrati alle pagine social a loro nome e più di 50 milioni le views totalizzate dai loro contenuti.



Info utili

Il costo del biglietto, per entrambe le date è di 15 euro. Info allo 089 233998.