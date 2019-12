Musica, degustazioni, contest fotografico: in alto i calici con CavaVino

Musica, degustazioni, contest fotografico: è tutto pronto per “CavaVino”, l’evento enoculturale organizzato dall’Associazione Cava Sviluppo, giunto alla sesta edizione, in programma a Cava de' Tirreni il 13 e 14 dicembre nell'incantevole scenario del chiostro convento di San Francesco.

Il programma

La kermesse, che gode del Patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, si avvale del supporto del Convento San Francesco, del Centro Commerciale Naturale di Cava de’ Tirreni, di Ampioraggio, del CAD (Centro per l’Artigianato Digitale), del Marte, dell’ONAV, dell’Istituto Scientifico “A. Genoino”, dell’IPSAR “G. Filangeri” e dell’istituto “Vanvitelli Della Corte”. Vino, territorio ed innovazione i temi attorno ai quali si snoderanno il percorso dei vini ed i workshop in programma durante la manifestazione. “CavaVino” si presenta ormai come un’occasione imperdibile per scoprire e far scoprire ai tanti visitatori attesi vini eccellenti e di qualità assoluta, presentati direttamente dalle cantine, con la possibilità di vendita del prodotto stesso. L’integrazione con il territorio e l’innovazione sarà poi garantita dall’intervento di relatori istituzionali e di esperti dei settori della viticoltura e dell’enologia che saranno ospiti dei workshop organizzati nei giorni della manifestazione e prendere parte al contest fotografico “Filippo Servillo”.