“Un Mare DiVino”: cantine aperte e degustazioni in Costiera Amalfitana

Cantine aperte, degustazioni, aziende agricole a confonto: ad Atrani, gioiello della Costiera Amalfitana, è tutto pronto per l'evento enogastronomico "Un Mare DiVino", in programma sabato 17 novembre, nell’ambito della terza edizione di “Stelle Divine - Festival del Mediterraneo”.

Obiettivo

Un mare DiVino” nasce per valorizzare le ricchezze enogastronomiche della Dieta Mediterranea e il patrimonio storico, culturale, turistico, creativo da Atrani e dalla Costa d’Amalfi sino al Cilento. La Dieta Mediterranea e i suoi vini saranno protagonisti indiscussi della kermesse grazie al supporto di esperti ed operatori del mondo scientifico, culturale ed enogastronomico sul territorio salernitano.

Il programma



A partire dalle ore 10, spazio al convegno “Il prezioso ruolo del vino nella Dieta Mediterranea”, il primo appuntamento della giornata per focalizzare l’attenzione su tematiche enologiche che riguardano in particolar modo i territori costieri e collinari dell’estesa provincia di Salerno, rivolgendosi ad un pubblico di esperti o curiosi che vorranno saperne di più. A seguire, una degustazione enogastronomica di specialità mediterranee e vini della DOC Costa d’Amalfi, a cura dell’Agrichef di Coldiretti Lucia Giannattasio che preparerà le ciambelline al vino e l’antica merenda a base di pane zucchero e vino, e dello chef dell’Alleanza Slow Food Giuliano Donatantonio che preparerà farro e fagioli con colatura di alici di Cetara. La Cantina Apicella di Tramonti, aderente al Consorzio vini di Salerno, farà degustare i suoi eccellenti vini. Nel pomeriggio, altre interessanti iniziative animeranno la seconda parte della giornata. Alle ore 16.00, in collaborazione con Mediterranea Passione, associazione enoculturale presieduta da Vito Aita, il mini-corso gratuito “Bevi bene e campa cent’anni” sulla conoscenza del vino (durata 90 minuti), curato da Maria Manuela Russo, tecnologa alimentare, sommelier professionista, responsabile della Scuola Europea Sommelier Salerno, che fornirà delucidazioni in merito e materiale didattico ai primi 25 iscritti tramite mail o telefono (393 4493413 - 348 7798939 info@2ingredienti.com - info@pamart.it). Alle ore 18, Arianna Greco, artista di fama internazionale e tra i maggiori esperti di arte enoica in Italia, che vanta collaborazioni con lo chef Antonino Cannavacciuolo, si esibirà in una performance live realizzando un dipinto su tela, i cui colori saranno ottenuti dai cibi della salute e dai vini del territorio costiero. L’opera sarà donata al Comune di Atrani quale simbolo di “mediterraneità”.

Cantine aperte



Fino alle ore 21, Atrani si trasformerà in una cantina a cielo aperto, dove sarà possibile passeggiare, sorseggiare vini selezionati dal Consorzio “Vita Salernum Vites” e degustare le specialità.