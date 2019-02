Vino e degustazioni nel centro storico di Salerno

A partire dal prossimo mercoledì 27 febbraio, alle 20:30, l’oste di Tozzabancone (Via Duomo, 39), accompagnerà il pubblico alla scoperta di “Naturalmente vino”, una rassegna di quattro incontri dedicati agli appassionati dell’enologia.

Il programma

Fino al 20 marzo, nei locali del centro storico di Salerno, si potrà assaggiare e discutere sul vino, in compagnia di esperti del settore. Si comincia il 27 febbraio con il terroir e la sua importanza nella produzione del vino. Ne parla Davide Campagnano, agronomo e vignaiolo. Il 6 marzo, "Agricoltura convenzionale ed agricoltura biologica/biodinamica analogie e differenze". Relaziona ancora Davide Campagnano. Il 13 marzo, incontro su "Lieviti selezionati e lieviti indigeni, angeli e demoni?". Ne parla Sergio Pappalardo, enologo e vignaiolo. Pappalardo interverrà anche nell'ultimo incontro del 20 marzo, dal titolo "Solforosa sì, solforosa no, è utile o nociva?". Saranno degustati quattro vini a serata, si richiede la prenotazione anche per la singola serata. Info line: 0892865356 e 3932202677.