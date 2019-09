Racconti di Vini al Museo Archeologico di Salerno: programma e menù

Racconti di Vini al Museo Archeologico Provinciale di Salerno. Giocano con le parole e con i sensi - in particolare il gusto e l'olfatto - gli organizzatori dell'evento in programma domenica 22 settembre, dalle ore 19 alle 24. Sarà una visita guidata insolita: in abbinamento alla vista e all’udito si punterà a sensibilizzare l’utilizzo dl palato e del naso. Accanto a reperti scelti fra quelli conservati all’interno del Museo Provinciale, infatti, saranno assaporati vini dal gusto antico insieme a prodotti gastronomici locali.

Info utili

Posti limitati: gli organizzatori consigliano la prenotazione. Per info, costi e prenotazione rivolgersi ad Associazione “Fonderie Culturali” al numero telefonico 3277559783.