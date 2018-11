Salerno tra storia e leggenda: visita guidata con break al museo, l'evento benefico

Si terrà il 18 novembre, l'iniziativa benefica organizzata dalla cooperativa sociale Galahad, in collaborazione con la nota guida turistica Paola Valitutti. Appuntamento con salernitani e turisti, infatti, alle 10 di domenica, dinanzi al Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana di via Mercanti, per dar il via ad un interessante tour alla scoperta delle ricchezze nascoste del nostro territorio. Si parte, dunque, con la visita al Museo Virtuale, per poi passeggiare sino al Duomo di Salerno, di cui verranno illustrate storia e curiosità e giungere nei pressi della chiesa di San Benedetto, per conoscere la leggenda della Bella Antonella. Quindi, il tour prosegue fino al Museo Roberto Papi di via Trotula de' Ruggiero, dove sarà possibile ammirare una delle più vaste collezioni di strumenti medico-chirurgici dal '700 al '900 e, infine, degustare una squisita aranciata sul panoramico terrazzo della struttura, alias Palazzo Galdieri.

L'intero ricavato dell'iniziativa verrà devoluto in beneficenza, per aiutare un giovane straniero in difficoltà a ricongiungersi con i suoi familiari. Per prender parte all'evento, è necessario prenotare contattando i numeri 3470097908 oppure 3404601034. Il costo per prender parte al tour di beneficenza è pari a 8 euro (comprensivo di visita ai musei, guida e bevanda). Attesa una folta partecipazione.