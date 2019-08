Visite notturne nel Parco Archeologico di Paestum: il calendario degli appuntamenti

Grande successo, per le visite notturne ai Templi di Paestum. Nell’ambito del progetto Campania by Night dal titolo “Guardando le stelle con i Greci”, infatti, è possibile visitare l’area archeologica dal giovedì alla domenica dalle ore 19.30 alle ore 23.30 (ultimo ingresso alle ore 22.50). Si tratta di un percorso magico osservando le stelle e le costellazioni con l’utilizzo dei telescopi e dell’astrolabio realizzata in collaborazione con Regione Campania – Scabec.

Le visite

Alle ore 20 e alle ore 22 ci sarà la possibilità di poter assistere, nei pressi della Basilica, ad un intrattenimento culturale a cura degli alunni delle scuole del Polo Regionale della Campania per la diffusione della cultura musicale coreutica e teatrale. Le visite guidate osserveranno i seguenti orari: ore 19:30, 21:30, 22:30 in italiano; ore 20:30 in inglese. Tanta curiosità.