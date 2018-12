Voci bianche, concerto di Natale a Salerno: ingresso gratuito

Terzo ed ultimo concerto venerdì 21 dicembre, alle ore 20.30, nella chiesa della SS. Annunziata di Salerno per la prima edizione della rassegna corale “L’Avvento risuona d’attesa”, realizzata con il patrocinio dell’Associazione Regionale Cori Campani ed il contributo del Comune di Salerno. Polifonie, voci, accordi hanno fatto da file rouge ai concerti previsti in tre diverse chiese della città.

L'ultima tappa

Venerdì sera sarà eseguito un “Concerto di Natale” in piena regola, ovviamente all’insegna della polifonia. I cori “Estro Armonico” e “Il Calicanto” voci bianche e voci giovanili, diretti dal M° Milva Coralluzzo e dal M° Silvana Noschese, avranno il compito di accogliere gli spettatori. Per la prima parte è previsto un programma a cappella con l’alternanza delle formazioni e si passerà dai brani della tradizione, come “Quanno nascette ninno” armonizzato da un compositore contemporaneo, alla polifonia sacra. Tra i pezzi in scaletta si potrà ascoltare anche “Cantate domino” di Karl Jekins. La seconda parte sarà tutta dedicata all’esecuzione del “Gloria” di Antonio Vivaldi per soli, coro ed orchestra. Per l’occasione la formazione corale sarà accompagnata dall’Ensemble Lirico Italiano. Tre saranno le voci soliste: Claudia Corcione, Gabriella Adamo e Davide Troia.