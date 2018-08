Water Games: giornata di giochi all'Oasi Alento, il 2 settembre

Domenica 2 settembre, all'Oasi del fiume Alento, è in programma "Water Games", una giornata dedicata ai giochi d'acqua per i bambini.

Le bombe pacifiche

Gli organizzatori hanno scelto questo titolo per raccontare che cosa accadrà dalle ore 10 alle 14. All'interno della piscina, con le ciambelle salvagente ed i palloncini riempiti d’acqua con due colori differenti, saranno formate due squadre, con i bambini disposti in fila indiana. Uno per volta, dovranno lanciare le "bombe" cercando di centrare le ciambelle. I palloncini che non faranno centro saranno recuperati e rimessi in gioco per continuare i lanci. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a piazzare un palloncino in tutti i salvagente.

Staffetta pazza

Dalle ore 11 alle 15, i bambini divisi in squadre uguali per numero di partecipanti dovranno disporsi in fila dietro la linea di partenza. Un solo membro della squadra dovrà farsi trovare sulla linea d’arrivo. Come in ogni staffetta, i primi avversari sulla linea di partenza, con in mano una spugna imbevuta di acqua, dovranno raggiungere il compagno sul traguardo, passandogli la spugna piena d’acqua. Quest’ultimo ripartirà, cercando di correre verso il giocatore della propria squadra. Alla fine della gara, vincerà la squadra che, completando il giro per prima, avrà portato più acqua, strizzando la spugna, nel secchio posto sul traguardo

Squalo cieco

Dalle ore 12 alle 16, è la mosca cieca in acqua. All'interno della piscina, un concorrente viene scelto per essere lo squalo e viene bendato. Al via gli altri ragazzi gli si avvicinano. Lo squalo deve catturare la sua preda senza vederla. Le prede possono confondere lo squalo con schizzi d’acqua, ma non possono toccarlo. Se una preda viene catturata, cioè viene toccata dallo squalo, diventa essa stessa lo squalo. E il gioco continua.