Weekend di benessere al b&b “Caputaquis”di Paestum

Il cammino della rosa in collaborazione col b&b Caputaquis ha curato una serie di eventi benessere che si svolgeranno nei weekend estivi. Durante il giorno fino a sera è possibile prenotare trattamenti shiatsu e/o partecipare ai singoli eventi immersi nella natura: "floating" rilassamento in acqua al tramonto con campane tibetane planetarie, "aperizen" aperitivo vegan-bio con assaggi shiatsu e tisane fresche, "soft guitar&voice" musica live a bordo piscina con buffet. Sulla pagina FB shiatsu suonoterapia si troveranno tutte le informazioni ed i costi oppure si può visitare il sito www.ilcamminodellarosa.it o contattare il 338/8342267. Per prenotare il vostro soggiorno al Caputaquis dove è possibile pernottare ma anche solo pranzare, cenare o trascorrere una giornata in piscina immersi nel verde si può visitare il sito www.caputaquis.it o contattare il 338/8150746 e il 331/6473378

