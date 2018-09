Salute e fitness: weekend del benessere a Salerno, il 29 e 30 settembre

Salute e fitness al centro del weekend del benessere, promosso da Starbene Gruppo Mondadori e in programma a Salerno, il 29 e 30 settembre. L’evento, patrocinato dal Comune di Salerno, è aperto al pubblico e prevede due giornate dedicate a consulenze mediche gratuite, prevenzione, sana alimentazione, bellezza e fitness, presso il porticato del Teatro Augusteo, in piazza Amendola. Alla inaugurazione, sabato 29 settembre alle ore 11, parteciperà il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Presenzieranno anche i medici del Gruppo Ospedaliero San Donato, i personal trainer dei Villaggi Fitness Virgin Active e i beauty expert Bioscalin.

Il programma del sabato

Appuntamenti dalle ore 10.30 alle 21.30, divisi in quattro grandi aree. Consulenze mediche gratuite: sarà possibile consultare gratuitamente uno specialista del Gruppo Ospedaliero San Donato scegliendo fra gastroenterologo, nutrizionista, ginecologo, cardiologo. La prenotazione è online sul sito Starbene.it, oppure recandosi direttamente sul luogo dell’evento. Ci saranno talk: conferenze condotte dagli esperti del team Starbene e dedicate all’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita, con la presenza di ospiti speciali. Sabato 29 settembre, alle ore 13, ci saranno le pluricampionesse della Nazionale italiana di beach volley Laura Giombini, Aviere Scelto dell’Aeronautica Militare, e Agata Zuccarelli; alle ore 15.30, la dottoressa Adriana Bonifacino, responsabile dell’Unità di Senologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma e presidente della Onlus IncontraDonna, parlerà di prevenzione dei tumori femminili; alle ore 19, l’imprenditore digitale Roberto Ascione, opinion leader sui temi della tecnologia digitale, si occuperà di digital health e il suo ruolo chiave nel futuro della salute. Fitness: classi speciali di pilates (sabato 29 e 30 settembre alle ore 11.30), zumba (sabato 29 settembre alle ore 18) e NTC - Nike Training Circuit (domenica 30 settembre alle ore 18) con i personal trainer dei Villaggi Fitness Virgin Active. Le lezioni dureranno 45 minuti. Beauty: analisi del capello eseguite da esperti Bioscalin.

Domenica

Domenica 30 settembre, alle ore 11, talk dedicato al benessere e alla salute dei capelli; alle ore 13, appuntamento con il mestiere di genitori con Annalisa Monfreda, direttrice di Starbene e autrice del libro Come se tu non fossi femmina (Mondadori), alle ore 16.30, il tecnologo alimentare Giorgio Donegani spiegherà l’importanza di una colazione sana e alle ore 17.30 approfondimento sulle novità nel campo degli interventi di medicina e chirurgia estetica. A presentare gli incontri sarà lo “psicologo del buonumore” Terenzio Traisci, psicologo del lavoro, scrittore e formatore, specializzato in gestione dello stress, che sarà protagonista anche di alcuni momenti dedicati alla crescita personale, #felicisidiventa: trenta minuti per riflettere, divertendosi, sulla felicità.