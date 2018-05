Speciale weekend: ecco gli appuntamenti dall'11 al 13 maggio

Weekend dedicato al gusto, all'arte, alle passeggiate e alla grande lirica. Si brinderà con birra a Castel San Giorgio. I dolci al cucchiaio, durante lo show cooking saranno gioia per gli occhi e delizia per il palato dei golosi. Spazio anche alle passeggiate in bici a Giovi. La famiglia Addams sarà in visita all'Oasi del Fiume Alento e Bracigliano sarà terra di ciliegie e di racconti. Cena con delitto al teatro, elettronica e viticoltura al ristorante. Ecco i principali appuntamenti in programma a Salerno e provincia, da venerdì 11 a domenica 13 maggio.