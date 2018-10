Speciale weekend: ecco gli appuntamenti dal 12 al 14 ottobre

Si moltiplicano le sagre e la castagna trionfa in tutti i menù autunnali. Dieta mediterranea 4.0 e concerto a Pollica. Arte e cultura in primo piano con le giornate FAI e le famiglie al museo. Risate al teatro, a merenda con la Scuola Medica Salernitana. Ecco i principali appuntamenti in programma a Salerno e provincia, da venerdì 12 a domenica 14 ottobre.