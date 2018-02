Speciale weekend: ecco gli eventi e le sagre dal 16 al 18 febbraio

Trionfo di dolci ad Ogliara, polpette di carote a San Valentino Torio, il sapore dell'olio a Serre, le ultime sfilate di Carnevale a Maiori, Baronissi e Capaccio, risate a teatro e laboratori artistici per bambini. Tutto condensato in tre giorni da vivere e da "gustare". Ecco i principali appuntamenti in programma a Salerno e provincia, da venerdì 16 a domenica 18 febbraio.