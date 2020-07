Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 17 al 19 luglio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ritorna l'appuntamento con Campania by night, la rassegna di eventi culturali e di spettacoli in siti suggestivi, parchi archeologici, piazze storiche e palazzi. Vini e apericena, Enrica Bonaccorti ospite in Cilento, raduno dei golosi a Minori, comincia Salerno Letteratura e prosegue "Estate Salernitana" con tappa al teatro Augusteo per "Delitto al Museo". Spettacolo in alta quota