Speciale weekend: gli appuntamenti e le sagre dal 18 al 20 maggio

I golosi hanno l'imbarazzo della scelta: gelati artigianali e laboratori di Ice to meet you oppure sagra del catanazzo a Giovi. Notte dei musei, le biciclette di Pedalando per la città, cabaret degli Arteteca, madonnari e concerti di Giusy Ferreri e Mietta, sfilate di moda e beneficenza, coralli e cammei. Ecco i principali appuntamenti in programma a Salerno e provincia, dal 18 al 20 maggio.