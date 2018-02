Speciale weekend: ecco gli appuntamenti in programma dal 23 al 25 febbraio

Fabrizio Moro ospite del Maximall, Andy Wahrol pop art in mostra al "Marte", suggestiva visita guidata al Museo Archeologico, a lume di candela, centinaia di persone impegnate nel social trekking tra Castello Arechi, Giardino della Minerva e San Liberatore. Ad Agropoli è ancora Carnevale: sfilata domenicale. Risate al teatro, laboratori per bambini. Ecco i principali appuntamenti in programma a Salerno e provincia, dal 23 al 25 febbraio.