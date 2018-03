Speciale weekend: ecco gli appuntamenti in programma dal 23 al 25 marzo

Salerno città del gusto e dell'arte: tre giorni dedicati al cioccolato e visite agli "scrigni" aperti durante FAI di Primavera. Cene cilentante, assaggi di tartufo bianco, aperitivo con delitto, sculture di argilla, ma anche la Via Crucis in costume d'epoca nel centro storico, a Brignano, a Velia. Ecco i principali appuntamenti in programma da venerdì 23 al 25 marzo, Domenica delle Palme.