Speciale weekend: ecco gli appuntamenti dal 25 al 27 maggio

Al PalaSele si sogna con la musica di Jovanotti. A Santa Margherita, invece, i sogni approdano nel Porto di Parole. Spuntino vegano e solidale, aperiMozart, porte aperte all'Oasi Alento, Luca Barbarossa in concerto, youtuber LaSabri al Maximall. Ecco i principali appuntamenti in programma a Salerno e provincia dal 25 al 27 maggio.