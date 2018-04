Speciale weekend: gli appuntamenti e le sagre dal 27 aprile al 1° maggio

Cibo, arte, folklore, mostre, momenti ludici per bambini: preparatevi ad un fine settimana intenso, che sconfina nel Primo Maggio e prosegue con i concerti in piazza. Festa dell'olio a Perito, del carciofo a Paestum ma anche ad Auletta. Salerno accoglierà migliaia di visitatori grazie alla Fiera del Crocifisso Ritrovato. In contemporanea si svolge VinArte. La Festa del Majo proseguirà nell'Agro, spettacolo di burattini a Scafati. E poi Jerry Calà al Modo, musica al Mumble Rumble, i concerti del 1° maggio a Salerno ed a Baronissi. Detective in azione al Museo Papi. Ecco gli appuntamenti in programma a Salerno e provincia.