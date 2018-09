Speciale weekend: ecco gli appuntamenti dal 28 al 30 settembre

Trionfo dei sapori autunnali nell'ultimo weekend di settembre: Gusto Italiano a Salerno con il coinvolgimento della Claai, festa della montagna ad Acerno, sagra della nocciola a Prepezzano e del fungo porcino a Castelcivita, scarola in festa a Santa Cecilia di Eboli. Fine settimana formato famiglia: i cartoni animati "rivivono" nell'Oasi del fiume Alento, festival delle mongolfiere a Paestum, giochi e caccia a tesoro con il patrocinio del Coni. Mostre, cunto-concerto, tanto divertimento con la gimkana trattoristica ed i comici di Made in Sud. Ecco i principali appuntamenti in programma nel capoluogo ed in provincia, dal 28 al 30 settembre.