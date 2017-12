Speciale weekend: ecco gli eventi e le sagre dal 29 al 31 dicembre

Non solo concerti in piazza ed eventi di richiamo organizzati nel capoluogo e in provincia per il Capodanno. Il territorio salernitano si prepara a deliziare il palato dei buongustai con molteplici sagre: zeppole e sfrionzola, tondino bianco e dolci tipici. Esibizione di Bruno Venturini a Fisciano, arte e cibo a Bellosguardo, presepi viventi in città e in provincia. Ecco i principali appuntamenti in programma dal 29 al 31 dicembre.