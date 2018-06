Speciale weekend: ecco gli appuntamenti dal 29 giugno al 1° luglio

Gusto e folklore, arte e tradizione dominano la scena in questo fine settimana di eventi a Salerno e provincia. Tante sagre, la disfida dei trombonieri, il Premio Charlot, ingresso gratuito ai musei, teatro senza sipario, FestAmbiente in Cilento. Ecco i principali appuntamenti in programma da venerdì 29 giugno a domenica 1° luglio.