Speciale weekend: gli appuntamenti e le sagre dal 6 all'8 dicembre

Tutto pronto per l'inaugurazione dell'albero di Natale, in piazza Portanova. Atmosfera festosa anche durante la visita ai tanti mercatini di Natale che sorgono in provincia. Presepi di sabbia a pochi metri dalla spiaggia di Santa Teresa. Ce n'è per tutti i gusti e il cibo è sempre protagonista con la sagra della sfrionzola, cinema e alici a Cetara. Vietri sul Mare si prepara al falò dell'Immacolata, non solo un evento ma soprattutto un rito. I curiosi possono ammirare anche il trasformismo con gli abiti di carta e i bambini sognare con il Luna Park a "La Fabbrica".