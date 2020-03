Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 6 all'8 marzo

Cibo e relax a Pellezzano, la fiera del Crocifisso, gli eventi per la festa della donna, Notre Dame de Paris, musica, risate al teatro. Ecco i principali appuntamenti in programma a Salerno e provincia dal 6 all'8 marzo. Si precisa che la programmazione degli eventi potrebbe subire variazioni, in ottemperanza al decreto ministeriale per l'emergenza da coronavirus.