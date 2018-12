Speciale weekend, ecco gli appuntamenti dal 7 al 9 dicembre

Il presepe di sabbia e la ruota panoramica, le fiabe di Luci d'Artista, mercatini e street food in provincia, il villaggio di Babbo Natale e giochi per i bambini, delitto di Natale, risate sul palco, cinema, omaggio alla Madonna, il falò dell'Immacolata, cena solidale per l'Africa