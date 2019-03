Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dall'8 al 10 marzo

Trionfo del gusto in questo fine settimana di marzo: in vetrina la nocciola dei Picentini, i salumi ed i formaggi nostrani. Musei aperti gratuitamente per tutto il fine settimana, celebrazioni al femminile e serate in giallo, feste, mostre, favole e trekking. Ecco tutti gli appuntamenti in programma a Salerno e provincia, da venerdì 8 a domenica 10 marzo.