Speciale week-end: cosa fare a Salerno e provincia dal 19 al 21 luglio

Gusto, musica, sapori e sipari alzati: ce ne è per tutti i gusti in questo week-end di luglio. Tante, infatti, le occasioni di svago nel nostro territorio. Per iniziare, imperdibile per gli amanti della buona tavola la sagra lagane e ceci di Rufoli: nel quartiere collinare di Salerno, dal 19 al 23 luglio, serate all'insegna del gusto rese ancora più gradevoli da intrattenimento e musica. Mentre è in corso e dura fino al 21 luglio, la festa della farina ad Aquara per stupire grandi e piccini.