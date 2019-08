Speciale week-end: cosa fare a Salerno e provincia dal 9 all'11 agosto 2019

Tante occasioni di svago, in questo week-end. Per iniziare, a Teggiano fervono i preparativi per la 26^ edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza”, la Festa Medievale regina dell’estate organizzata dalla Pro Loco Teggiano, in programma l’11, 12 e 13 agosto. In queste ore l’intera comunità è coinvolta nelle prove, che hanno per scenario diverse location nello splendido centro storico della Città d’Arte del Vallo di Diano. Come sempre gli indaffaratissimi membri della Pro Loco Teggiano sono impegnati a curare tutti i dettagli della Macchina del Tempo che, a partire da domenica prossima, si appresta per tre giorni a riportare indietro di oltre 500 anni le lancette degli orologi.

“La kermesse dedicata alla Principessa Costanza è un centro di gravità che attrae tutti e tutto -sottolinea il neo direttore Enzo D’Arco- e non poteva che attrarre anche me. Per questo ringrazio il presidente Biagio Matera e tutti i membri della Pro Loco, una squadra che lavora così bene e da tanti anni che probabilmente, dopo 26 edizioni, non avrebbe nemmeno bisogno di un direttore artistico”. D’Arco ha le idee chiare su quali saranno gli obiettivi principali da perseguire: “Il mio primo compito -evidenzia- sarà quello di salvaguardare tutto quello che di buono è stato fatto in questi anni. Poi proveremo anche ad introdurre delle novità, per rinfrescare una tradizione così bella ed importante. Ovviamente non le sveliamo ancora: invitiamo invece tutti quanti a venire a Teggiano l’11, 12 e 13 agosto.