Tutti vestiti di bianco: il 14 luglio, cena urbana a rifiuti zero

Il 14 luglio a Buonabitacolo, in Corso Trinitá, è in programma White Event, la cena urbana a rifiuti zero. Ci sono poche e fondamentali regole da rispettare: obbligatorio l'abbigliamento bianco, le posate devono essere portate da casa. Si comincia alle ore 20. Una grande sala da pranzo a cielo aperto allestita in Corso Trinità vestita per l'occasione tutta di bianco, ospiterà i commensali.



Ospite d'eccezione

Stoviglie in ceramica e bicchieri di vetro, niente plastica e niente carta: una immensa tavola bianca celebrerà la tradizione italiana del "pranzo domenicale" con tutte le famiglie riunite nel rispetto della condivisione della convivialità e del piacere di stare insieme. Testimonial della serata sarà Katia Ricciarelli. Intrattenimento musicale a cura di young jazz player.