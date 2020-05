“XS testi di scena”: la sfida creativa della Compagnia dell'Eclissi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Covid-19 non può fermare chi crea. È questo il messaggio forte e chiaro che parte dalla prima edizione del Concorso Nazionale di Drammaturgia “XS testi di scena”, indetto dall’Associazione filodramamtica “Compagnia dell’Eclissi”, presieduta da Enzo Tota. Dalle 40mila alle 60mila battute con una tolleranza del 5% ed un numero di interpreti da due a quattro. Sono questi gli unici due parametri richiesti per la scrittura dei testi d‘autore validi per partecipare. Ogni autore potrà presentare una sola opera, in lingua italiana, che non sia già stata pubblicata o messa in scena. Il concorso è rivolto agli autori italiani che hanno compiuto i 18 anni di età. Sul sito www.compagniadelleclissi.eu è possibile scaricare il pdf del bando.

Rispettando i decreti in vigore per il contenimento del contagio dal Covid-19, l’Eclissi ha sospeso la programmazione degli spettacoli previsti per la dodicesima edizione del Festival Nazionale “Teatro XS” Città di Salerno, rinviando il tutto a partire dal 25 ottobre 2020. In questo tempo di attesa ha però deciso di lanciare un segnale. “L’Associazione filodrammatica denominata "Compagnia dell’Eclissi”, in questo momento di grande difficoltà per gli operatori teatrali, ritiene necessaria un’azione a sostegno di chi svolge questa attività. A tale scopo, indice ed organizza il I Concorso Nazionale “XS testi di scena””, si legge nel paragrafo che precede il regolamento. Al primo classificato andrà un premio di 400 euro. Così come specificato nell’art. 6 del bando la giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà, tra gli elaborati pervenuti, il testo vincitore del Concorso. L’esito finale sarà pubblicato sul sito www.compagniadelleclissi.eu e comunicato, agli autori in concorso, tramite e- mail, entro il 30 giugno 2020.

Gli elaborati dovranno essere inviati via e-mail, in formato word, per il controllo del numero di battute, e in PDF, a tutela dell’integrità del testo, entro il 23 maggio 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: totaenzo@libero.it (farà fede la data e l'ora di ricezione della e-mail). È possibile scaricare il bando dal sito della Compagnia dell’Eclissi www.compagniadelleclissi.eu.