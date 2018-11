XXIII mostra internazionale d'arte presepiale a Giffoni

La Pro Loco di Giffoni Valle Piana organizza la Mostra Internazionale d'Arte Presepiale, rassegna non competitiva giunta alla XXIII edizione, che si tiene dal 1 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 ed è allestita su un'area di circa 600 mq nelle sale del restaurato Complesso Monumentale del S. Francesco del XIII sec. di Giffoni Valle Piana. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Giffoni Valle Piana, della Camera di Commercio di Salerno, del Giffoni Experience e del TCI.

Essa si articola in tre sezioni:

• La prima ospita il tradizionale presepe napoletano, con oltre cento pezzi provenienti da tutto il territorio campano;

• La seconda sezione è dedicata ai presepi proveniente da un Paese straniero. Quest’anno i nostri riflettori saranno puntati sulle pregevoli opere provenienti dall’Uganda;

• La terza sezione, invece, ospiterà tipici presepi realizzati in materiali naturali provenienti dalla Sardegna.

Nel corso delle precedenti edizioni possiamo annoverare la presenza di numerosissimi paesi stranieri tra cui la Germania, l'Austria, la Repubblica Ceca, il Perù, il Madagascar, la Polonia e proprio in Polonia nel 2007 è stata organizzata, in collaborazione con il Museo Storico di Cracovia, una mostra di presepi napoletani che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. All' inaugurazione della mostra, oltre a numerose personalità politiche e religiose polacche, partecipò anche l'allora Presidente della Regione Campania On. Bassolino.

Dedichiamo una particolare attenzione al mondo dell'associazionismo che opera in attività di assistenza e recupero, pertanto, ogni anno vengono ospitate anche opere realizzate in quest'ambito.

Nel corso di questi lunghi anni la manifestazione è stata molto apprezzata dalle migliaia di visitatori, in particolar modo da studenti provenienti da ogni parte della nostra regione e non solo.

Vi aspettiamo a Giffoni!!