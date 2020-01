"Years of denial live" arriva al Max Club di Salerno

Il prossimo 7 febbraio il Max Club Live di Salerno ospiterà, nell’unica data italiana prevista, la band Years of Denial. Years of Denial è il progetto del musicista / DJ / produttore francese Jerome Tcherneyan e dell'artista performativa ceca / DJ Barkosina Hanusova

Nel 2000 Jerome, di origine francese, si trasferì a Londra per unirsi al gruppo rock franco-inglese, Piano Magic. Parteciperà a un numero impressionante di produzioni con questo gruppo tra il 2001 e oggi.

Years Of Denial unendo la poesia alla musica mescolando sottilmente macchine, sintetizzatori analogici e voce, offrono un mix di suoni che vanno dall'ebm all'industrial e che rivisitano gli angoli bui della New Wave, del Post Punk e della cultura rave. Aftershow djset by Steve Spettro.

L’evento è organizzato da Aut-Aut Promotion