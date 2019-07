"Yellow night" con lo chef Natale Giunta al Grand Hotel Convento di Amalfi

NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi e chef Natale Giunta presentano “Yellow Night in Amalfi”, il quarto appuntamento del calendario enogastronomico Amalfi Food Lab



• Giovedì 18 luglio, NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi e Chef Natale Giunta presentano “Yellow Night in Amalfi”, una serata tutta dedicata al colore “giallo”, simbolo della Costiera Amalfitana.

• In collaborazione con “Salvia & Limone” by Compagnia dei Caraibi, la “Yellow Night” dal mood mediterraneo ed estivo sarà ispirata dai trend della Mixology e della cucina gourmet, dove tutto avrà un tocco di giallo, a partire dal dress code!

• L’evento sarà aperto al pubblico – solo su prenotazione – e suddiviso in tre momenti: Aperitivo, Cena a buffet a cura degli chef Natale Giunta e Claudio Lanuto, Dopo Cena con possibilità di usufruire della bellissima Infinity pool dell’hotel.



Amalfi, 8 luglio 2019 – NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi e Chef Natale Giunta, presentano - in collaborazione con “Salvia & Limone” by Compagnia dei Caraibi - “Yellow Night in Amalfi”, il quarto appuntamento del calendario Amalfi Food Lab, gli eventi enogastronomici in programma per tutto il 2019 presso la prestigiosa struttura 5 stelle lusso di NH Hotel Group.



Una serata dal mood estivo, fresco e soprattutto colorata di giallo (richiesto nel dress code) dove le eccellenze enogastronomiche del territorio e i piatti del Ristorante dei Cappuccini dell’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi si mixeranno a drink profumatissimi secondo i trend più moderni della Mixology e della cucina gourmet. La proposta gastronomica è firmata dallo stile eclettico di Chef Natale Giunta che, con il supporto del Resident Chef Claudio Lanuto, si rinnova ogni volta puntando all’originalità ma sempre con una solida base di tradizione e territorialità.



A realizzare i cocktail e ad abbinarli ai piatti dei due chef, il barman dell’hotel Roberto Palladino - in collaborazione con Compagnia dei Caraibi e il barman Claudio Romano - che per l’occasione proporrà rinfrescanti drink a base del nuovo prodotto firmato “Salvia & Limone” by Compagnia dei Caraibi, antenato del più attuale Aperitivo. Infatti, “ In passato in campagna e nei mesi caldi si passavano intensi pomeriggi beatamente all'ombra, chiacchierando tra vicini e aspettando l’ora in cui si tornava nei campi. Verso le 16, si prendeva un rinfrescante (quello che oggi chiamiamo aperitivo) che era il "salvia e limone" messo al fresco, nell'acqua del pozzo”, afferma Compagnia dei Caraibi.

Protagonisti indiscussi della serata i limoni della Costiera Amalfitana, provenienti dalle limonaie del Convento, e i prodotti del Consorzio Tutela Limone Costa d’Amalfi, presente alla serata con un alcune declinazioni dei profumatissimi agrumi amalfitani che gli ospiti potranno degustare. Accanto ai limoni, un’altra eccellenza del territorio: il pregiato zafferano di Agerola, che regalerà il suo gusto inconfondibile e la sua nota colorata ai piatti e ai drink della serata.



Ad accogliere gli ospiti e condurli in questa Yellow Night Amalfitana, Giacomo Sarnataro – General Manager dell’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi – che per l’occasione aprirà agli ospiti dell’evento uno degli spazi più esclusivi dell’hotel: la scenografica terrazza panoramica dell’Infinity Pool situata al 5° piano. Sotto un cielo stellato, colorate buganvillee, limonaie, piante profumate ed esibizioni live di artisti locali, si potrà trascorrere questa notte “in giallo” tra cucina gourmet e cocktail raffinati in un’atmosfera ispirata ad un colorato giardino estivo mediterraneo.



E per aggiungere un ulteriore effetto wow alla “Yellow Night in Amalfi”, gli ospiti dopo cena (fino le ore 23.00) potranno usufruire dell’Infinity Pool in terrazza per un bagno in piscina con vista mare e sulla Costiera.



Programma della serata:



• Ore 19.30: Aperitivo in Giallo

• Ore 20.00: Cena a Buffet sulla terrazza panoramica dell’Infinity Pool, con selezione di piatti realizzati dagli chef Natale Giunta e Claudio Lanuto

• Fino alle ore 23.00: Possibilità di un bagno notturno nell’esclusiva Infinity Pool panoramica

• Per tutta la serata: Open Bar Mixology by Compagnia dei Caraibi



Evento su prenotazione – Info & Contatti:

NH Collection Grand Hotel Convento Di Amalfi

Via Annunziatella, 46 | 84011 Amalfi ( Sa ) | ITALY

T. + 089 8736 711

nhcollectionghconventodiamalfi@nh-hotels.com

Per maggiori informazioni: www.nh-hotels.it.

