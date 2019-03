Yoga, canapa, pranzo tipico: natura e relax nell'Oasi Alento

Rilassarsi e ritrovarsi con la canapa e lo yoga, immersi nella natura: ecco il duplice obiettivo della manifestazione in programma il 17 marzo, dalle ore 9, nell'Oasi Alento di Prignano Cilento.

Il programma

Sarà possibile prenotarsi anche per il pranzo a base di prodotti tipici. Prevista l'illustrazione dei prodotti utilizzati nelle pietanze proposte nel menù. Al termine del pranzo gli ospiti verranno accompagnati in un'esperienza sensoriale con il maestro di Yoga, che attraverso tecniche di meditazione e facendo riferimento alle proprietà della canapa riuscirà ad attivare la sua energia trasferendola a tutti i partecipanti. La canapa, nota per la sua capacità di dare sollievo dalle sensazioni di stress, è dunque in piena armonia con il fondamento della disciplina orientale dello yoga. L'attività si svolgerà presso l'orto botanico. Gli organizzatori consigliano un abbigliamento adeguato e di portare asciugamani o un tappetino per yoga. In caso di condizioni meteo avverse, l'attività verrà svolta nella struttura al coperto.

Info utili

Il pacchetto include: ticket di ingresso; pranzo tematico servito presso il nostro ristorante "Sosta Mediterranea";attività di meditazione con maestro yoga; visita guidata alla diga e ai sistemi di monitoraggio; visita guidata all'Oasi naturalistica; visita guidata all’Orto botanico.

Il costo del pacchetto è di 28 euro per gli adulti, 10 euro per bambini (con menù baby). E' possibile anche acquistare solo l'ingresso più l'attività di yoga a 10 euro.