Hatha Yoga a Salerno: una giornata di incontri gratuiti

Presso i Centri Nara Stri e il Centro Studi Yoga Salerno, sabato 31 agosto alle ore 19, è in programma un incontro di yoga dimostrativo aperto a tutti. Alle ore 20.30, spazio ad una conferenza esplicativa dal titolo "Quello che noi vi offriamo è Hatha Yoga”. Sarà spiegato il progetto e verranno forniti chiarimenti sui costi e gli orari e le varie possibilità.

La scheda

Hatha Yoga è una disciplina millenaria, che attraverso una serie di tecniche consente al praticante di riacquistare o meglio ancora, mantenere una condizione di benessere psicofisico, armonia, equilibrio e serenità. Gli istruttori insegneranno a respirare con iPrānāyāma. Saperlo fare significa ossigenare correttamente il nostro corpo e tenerlo in buona salute in tutte le sue funzioni vitali: digestive, circolatorie, nervose, cardiache, emuntorie. Sarà possibile gestirlo con le Āsana (posizioni comode che vanno a stimolare le articolazioni e le varie catene muscolari consentendo al corpo di correggere difetti articolari, anomalie muscolari e correggendo la postura consentono di migliorare le condizioni di salute) e Vinyasa (una forma di yoga dinamico che attraverso una sequenza di asana tenute per un respiro o una fase respiratoria attiva l’attenzione migliora la concentrazione e la consapevolezza del proprio corpo e del proprio respiro). Si entrerà nella consapevolezza dell’essere imparando ad osservarsi ed a percepirsi, a relazionarsi con il proprio corpo con Pratyahara. Si entrerà poi nel mondo della pulizia interiore con i Shatkarma, imparando a pulire il setto nasale, i liquidi all’interno del cervello, l’intero apparato gastro intestinale, le orecchie, gli occhi, la bocca e l’apparato urogenitale. Esperienza di meditazione finale con dhyana.

Il programma

Domenica 1 settembre, alle ore 19, festa d’inizio anno, incontro con gli allievi rinfresco conclusivo.

.

Info utili

Centro Studi Olistici Nara Stri si trova in via Abella Salernitana. E' possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 089752442, 3336438796.