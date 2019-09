Salerno ospita lo Yoga Expo: tre giorni di sport e benessere al Parco dell'Irno

Tutto pronto, a Salerno, per la quarta edizione dello Yoga Expo. A Palazzo di Città, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della più importante manifestazione gratuita del sud Italia, ispirata alle tematiche dello yoga e del benessere, della nutrizione, dell’ambiente e dello sport. Presente l’assessore all’Ambiente e allo Sport Angelo Caramanno: "Lo sport per i giovani è fondamentale. Questa manifestazione ha la capacità di unire una serie di momenti che, messi insieme, hanno un rilievo determinante perché insieme allo sport c’è la capacità di scoprire, confrontarsi e crescere. Si parla anche di ambiente e benessere ed è la miscela perfetta perché noi abbiamo bisogno di fare sport e stare in pace con noi stessi e questo è il mix perfetto", ha dichiarato l’assessore.

Il programma

A presentare i tre giorni di eventi, in programma al parco dell’Irno e al teatro Ghirelli, dal 27 al 29 settembre, Rita Cariello, presidente dell’Asd Devayoga Salerno, l’associazione che –ormai da 4 anni – porta avanti questo progetto Yoga Expo. "Lo yoga sarà l’anima della manifestazione ma quest’anno abbiamo arricchito il format dando spazio alla nutrizione che ci ha sempre accompagnato in questi anni di manifestazione, grazie ai nutrizionisti dell’ordine dei biologi. Quest’anno avremo la Sisbe, associazione italiana stili di vita e benessere, costituita da biologi e operatori sanitari", ha dichiarato la presidente dell’associazione. Ampio spazio all’ambiente, tema sentito soprattutto in questo periodo, con la presenza di Legambiente, Greenpeace, Sea Shepherd, Lipu e Voglio un ondo Pulito per aiutarci a capire come tutte le persone possono salvaguardare il pianeta. Ad inaugurare la manifestazione, venerdì 27 settembre sarà l'assessore all'ambiente Caramanno. Parteciperanno 120 studenti, l'evento sarà plastic free. Sarà a cura dell’associazione Devayoga la distribuzione gratuita dell’acqua.