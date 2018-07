"Yoga con noi" all'oasi di Legambiente, il 15 luglio

Per il sesto anno consecutivo continuano gli appuntamenti nei weekend estivi con le lezioni gratuite di Yoga in spiaggia all'Oasi Dunale di Legambiente - Paestum, a cura della Scuola Devayoga Salerno. Si inizia domenica 15 luglio alle 18:30 nell'ambito del festival "Festambiente- Paestumanità" promosso da Legambiente.



L'oramai storico appuntamento con le lezioni di Yoga condotte da Rita Cariello, insegnante di Yoga RYT200 riconosciuta dal più grande organismo internazionale la Yoga Alliance, sono aperte a tutti e spesso sono bi-lingue considerata la presenza di turisti stranieri. La location è la spiaggia libera gestita da Legambiente Paestum in località Torre di Mare - Paestum. Lezioni gratuite, accesso gratuito alla spiaggia.