Ritorna "Yoga nei parchi" a Salerno: lezioni gratuite aperte a tutti

Ritorna lo Yoga nei Parchi a Salerno. L'associazione Devayoga, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Salerno, organizza per tutto il periodo estivo le lezioni di Yoga per tutti, a contatto con la natura. Le lezioni, gratuite e aperte a tutti, sono adatti a principianti e ad esperti. Si comincia tra poche ore. Oggi, alle ore 19, lezioni di HATHA YOGA al Parco del Mercatello. Altre date: mercoledì 18 luglio e 29 agosto, sempre alle ore 19. Per le lezioni di Hatha Yoga al Parco del Mercatello, appuntamento 15' prima presso il Bar/chiosco all'interno del Parco.

Lezioni di ASHTANGA YOGA al Parco dell'Irno (ex Salid) domenica 1° luglio, ore 8:30, mercoledì 4 luglio, ore 19, mercoledì 1 agosto, ore 19. Per le lezioni di Ashtanga al Parco dell'Irno, appuntamento 15' prima presso la Vecchia Fornace all'interno del Parco (accanto al teatro Ghirelli).